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МВД: 65 процентов прибывших в Казахстан россиян уже выехали из страны
65 процентов россиян, прибывших в Казахстан после 21 сентября, уже выехали из страны. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Порядка 100 тысяч въехало. И более 64 тысяч человек, на вчерашний день, уже выехали из нашей страны", — сообщил Кожаев.
Он заверил, что за неделю въехавшие из России не совершили ни одного преступления на территории Казахстана.
"На сегодня ни одного преступления или правонарушения за эту неделю въехавшими не совершено. В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры, такие же как и к обычным гражданам. Законы для всех едины. Если они нарушат миграционное законодательство, значит, будут выдворены из страны, если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности", — рассказал первый заместитель министра МВД.
По данным ведомства, МВД контролирует миграционные процессы. На границе и в местах, где размещаются прибывшие, с ними проводится профилактическая работа. Разъяснения о правилах пребывания в государстве после пересечения границы публикуются в СМИ и соцсетях и сообщаются индивидуально.
Также Кожаев сообщил, что МВД ведёт учёт иностранцев, прибывающих в нашу страну. Все данные поступают в единую информационную систему.
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