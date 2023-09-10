Роскошный отель Роналду разместил пострадавших от землетрясения в Марокко

Четырёхзвездочный отель Роналду в Марракеше разместил пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила испанская туристкаОб этом сообщила испанская туристка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

Находившаяся в Марокко испанская туристка Ирен Сейшас рассказала, что четырёхзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.

Фото: instagram.com/pestanacr7marrakech

Испанка заявила, что после происшествия стала искать авиабилеты, чтобы покинуть Марокко, но почти все они были распроданы, а оставшиеся стоили тысячу евро. С отелями ситуация была примерно такой же.

"Нам пришлось приехать в новый район Марракеша, где, так сказать, больше роскошных отелей. Теперь нам удалось уговорить отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставить нам номер", – сказала Сейшас в интервью RTVE.

Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. По данным властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах. Магнитуда землетрясения достигла 7 баллов по шкале Рихтера, а его эпицентр находился в провинции Аль-Хауз, на глубине 18,5 км. Жертвами разрушительной стихии стали 2012 человек. Также сообщается о 2059 пострадавших. Спасательные операции по извлечению людей из-под завалов продолжаются.

В Старом городе Марракеша, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, обрушились некоторые здания, а также части древней городской стены, которая внесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Местное телевидение показало кадры обрушения минарета древней мечети и град обломков, летящий по разбитым автомобилям.

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