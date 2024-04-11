Роман Скляр поручил усилить контроль за качеством питьевой воды в Петропавловске

Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловск поручил Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе рабочего объезда зон высокого риска подтопления населенных пунктов СКО первый заместитель премьер-министра заслушал доклады о завершении строительства дамб в поселках Кожевенный и Заречный.

Роман Скляр также проинспектировал готовность укрепления рвов и обвалочных работ в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева. И проверил обороноспособность дамбы на стратегическом объекте – насосной станции второго подъема ТОО "Кызылжар Су", которое снабжает питьевой водой город Петропавловск.

По поручению первого заместителя премьер-министра, насосную станцию защитили дамбой высотой 1,5 метра, длиной 450 метров.

"Важно проверять качество подачи питьевой воды в город. Специальная лаборатория должна брать пробы, исследовать и докладывать о качестве воды каждые два часа. С приходом паводка пригодность воды может снизиться. Нужно обеспечить бесперебойную работу жизнеобеспечения города", — распорядился Роман Скляр.

Он оценил объем проделанных противопаводковых работ и заслушал отчет об организации снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру. В том числе и о процессе минимизации возможного ущерба от рисков сильного подтопления с учетом обновленного прогноза прилива большой воды.