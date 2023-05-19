Родительские собрания в школах будут проводить в новом формате

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Министерство просвещения утвердило методические рекомендации по проведению родительских собраний, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на online.zakon.kz.

Родительские собрания отныне разделены на следующие виды:

- текущие: это традиционные собрания с обсуждением результатов успеваемости и планированию работы;

- инструктивные: направленные на выполнение положений образовательной организации;

- итоговые: подведение итогов определенного периода в обучении;

- тематические: посвященные определенной теме, затрагивающей интересы большинства участников. Это могут быть и лектории для родителей, в том числе с выступлениями представителей учреждений профессионального образования.

Также документом предложены различные формы проведения собраний: World cafe, brainstorming, ментальные карты, модерационные карты, кейс-технологии, диспуты, тренинги, день открытых дверей, круглый стол, родительский ринг, интеллектуальный марафон и другие.