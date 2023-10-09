Родителей оштрафовали за ночные прогулки детей в ЗКО

С начала года полицейские Западно-Казахстанской области выявили 3 318 несовершеннолетних вне дома ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

"Законных представителей и родителей оштрафовали на 171 465 тенге. Но в основном выписывали предупреждения. Ребят "ловили" в торговых домах, увеселительных заведениях, компьютерных клубах и на улицах", — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В полиции напомнили, что если ребёнок находился в развлекательных заведениях между 22.00 и 06.00, родителям грозит штраф в три МРП, а это 9 189 тенге. Если же подросток был в указанное время не дома — на улице, сначала его родителям сделают предупреждение.

Ранее предприниматель из Актау пожаловался на действия группы подростков 12-13 лет, которые систематически совершают кражи из ларьков и магазинов. Несмотря на то, что преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, они остаются безнаказанными.

В Атырау толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника. Это произошло днём возле общежития одного из колледжей города.