Родителей оштрафовали за ночные прогулки детей в ЗКО
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С начала года полицейские Западно-Казахстанской области выявили 3 318 несовершеннолетних вне дома ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
"Законных представителей и родителей оштрафовали на 171 465 тенге. Но в основном выписывали предупреждения. Ребят "ловили" в торговых домах, увеселительных заведениях, компьютерных клубах и на улицах", — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
В полиции напомнили, что если ребёнок находился в развлекательных заведениях между 22.00 и 06.00, родителям грозит штраф в три МРП, а это 9 189 тенге. Если же подросток был в указанное время не дома — на улице, сначала его родителям сделают предупреждение.
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