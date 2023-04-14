  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау
Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау Сегодня, 12:12
285
Сегодня, 12:12
285

Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау

В Атырау подростки толпой избили несовершеннолетнего. В полиции прокомментировали видео, распространяемое в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Потасовка произошла возле общежития одного из колледжей города. 

"По факту причинения телесных повреждений подростку 2007 года рождения проводится расследование в соответствии с частью 2 статьи 293 УК РК - Хулиганство. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Подозреваемым 16 и 17 лет. Их доставили в городской отдел полиции №2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:12
285
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх