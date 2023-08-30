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"На них нет управы, полиция бессильна": Воры-подростки в Актау наносят ущерб предпринимателям

Сегодня, 04:26
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lada.kz Сегодня, 04:26
Сегодня, 04:26
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Фото: lada.kz

Предприниматель из Актау Алибек Оразбаев рассказал о действиях группы подростков 12-13 лет, которые систематически совершают кражи из ларьков и магазинов. Несмотря на то, что преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, малолетние воры остаются безнаказанными, говорит бизнесмен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Один из предпринимателей Актау, владеющий бизнесом в парке "Акбота", рассказал об атаке, совершенной группой подростков.
"Их дерзость поражает: они совершают кражи открыто, не боясь видеокамер. Полиция находила этих подростков, большинство из них из неблагополучных семей, их родителей штрафуют, и на этом все. Они продолжают наносить нам, предпринимателям, ущерб", - рассказал Алибек Оразбаев.
Бизнесмен подчеркнул, что подростков курирует главарь, который в итоге распределяет украденное поровну среди тех, кто участвовал в воровстве.
"Это своего рода ОПГ, которая гуляет по городу безнаказанно. Не удивлюсь, если выяснится, что они подталкивают к преступлениям других детей", - добавил предприниматель.
Напомним, 22 августа сообщалось, что в парке "Акбота" произошли кражи в двух точках - в донерной и в ларьке, где продают мороженое. Моменты преступлений были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В ларьке с мороженым также была установлена камера видеонаблюдения. На записях зафиксирован момент, когда двое молодых людей с закрытыми лицами сначала похитили деньги из кассы, а затем один из них взял порцию мороженого в стаканчике. После этого оба убежали с места преступления.

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