"На них нет управы, полиция бессильна": Воры-подростки в Актау наносят ущерб предпринимателям

Предприниматель из Актау Алибек Оразбаев рассказал о действиях группы подростков 12-13 лет, которые систематически совершают кражи из ларьков и магазинов. Несмотря на то, что преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, малолетние воры остаются безнаказанными, говорит бизнесмен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Один из предпринимателей Актау, владеющий бизнесом в парке "Акбота", рассказал об атаке, совершенной группой подростков.

"Их дерзость поражает: они совершают кражи открыто, не боясь видеокамер. Полиция находила этих подростков, большинство из них из неблагополучных семей, их родителей штрафуют, и на этом все. Они продолжают наносить нам, предпринимателям, ущерб", - рассказал Алибек Оразбаев.

Бизнесмен подчеркнул, что подростков курирует главарь, который в итоге распределяет украденное поровну среди тех, кто участвовал в воровстве.

"Это своего рода ОПГ, которая гуляет по городу безнаказанно. Не удивлюсь, если выяснится, что они подталкивают к преступлениям других детей", - добавил предприниматель.