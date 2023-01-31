Больше всего тарифы на комуслуги вырастут в Экибастузе и Риддере — министр нацэкономики

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Из-за необходимости ремонта и модернизации коммунальных сетей в Казахстане планируют повысить тарифы на коммунальные услуги. Министр национальной экономики Алибек Куантыров во вторник в правительстве рассказал, что повышение будет зависеть от субъектов монополии и износа сетей, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что владельцы Экибастузской ТЭЦ, например, уже попросили разрешить повысить тариф более чем вдвое.

"Экибастузская ТЭЦ подавала заявку и просили повысить тариф на 107 процентов. Мы на это пойти не можем. Скорее всего повышение будет раза в четыре меньше.Во-первых, на Экибастузской ТЭЦ сам владелец должен нести ответственность. Часть возьмёт на себя бюджет, часть — жители", —рассказал министр.

Глава Миннацэкономили отметил, что наибольший рост прогнозируется в Экибастузе, где в ноябре 2022 года в 30-градусные морозы жители остались без отопления.

"В Экибастузе система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер", — уточнил он.

Алибек Куантыров также объяснил, когда жители Экибастуза и Риддера получат оплаты по обновлённому тарифу.

"Когда мы согласуем рост тарифов. Мы хотим сделать это очень плавно, чтобы к примеру, на тепло это было либо с 1 марта, либо с 1 апреля. В марте температура будет выше, соответственно, использование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себе только один месяц, условно, за март, или за полмесяца — апрель. И потом они дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек появиться в ноябре за октябрь, условно. Возможно, это будет уже в апреле, когда жители почувствуют на себе", — подытожил министр.