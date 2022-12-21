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pixabay.com Вчера, 15:41
371
Вчера, 15:41
371
Фото: pixabay.com

Резкие скачки температуры прогнозируют синоптики в Казахстане

О том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, сообщили синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги принесёт с собой снег, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. На западе, юге, юго-востоке страны – гололёд", - говорится в прогнозе. 

Лишь на западе и юге страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков.

"Быстрая смена синоптических процессов вызовет резкие скачки, а именно колебание температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны с понижением в ночь на 23 декабря до 20-35 градусов мороза, а уже ночью 24 декабря повысится до 5-20 градусов мороза", - сообщили синоптики.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Вчера, 15:41
371
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