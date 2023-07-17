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pavlodarnews.kz/Константин Шелков Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29
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Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Режим ЧС объявят в Павлодарской области из-за лесного пожара

Режим ЧС объявят в трёх округах Щербактинского района Павлодарской области из-за пожара в лесном резервате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.    

Как сообщил аким района Азилхан Абеуов, чрезвычайное положение объявят в Александровском, Галкинском и Шалдайском сельских округах. Населённых пунктов на этой территории нет.

"Основанием послужили площадь объятой пожаром территории, затраты на горючее и большие объёмы подвоза воды. Точное количество погибших животных и сгоревших деревьев будет известно только после полного тушения пожара, пока визуально ни одно животное на горящей территории не заметили", – уточнил аким.

Пожар локализовали на 850 гектарах.

Режим ЧС продлится до полной ликвидации огня. По прогнозам руководства района и департамента ЧС, потушить огонь удастся через неделю.

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Сегодня, 19:29
128
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