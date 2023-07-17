Режим ЧС объявят в Павлодарской области из-за лесного пожара

Режим ЧС объявят в трёх округах Щербактинского района Павлодарской области из-за пожара в лесном резервате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил аким района Азилхан Абеуов, чрезвычайное положение объявят в Александровском, Галкинском и Шалдайском сельских округах. Населённых пунктов на этой территории нет.

"Основанием послужили площадь объятой пожаром территории, затраты на горючее и большие объёмы подвоза воды. Точное количество погибших животных и сгоревших деревьев будет известно только после полного тушения пожара, пока визуально ни одно животное на горящей территории не заметили", – уточнил аким.

Пожар локализовали на 850 гектарах.

Режим ЧС продлится до полной ликвидации огня. По прогнозам руководства района и департамента ЧС, потушить огонь удастся через неделю.

