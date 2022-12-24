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Режим ЧС объявлен в Чили: пожар уничножил более 500 домов
Власти Чили объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в курортном городе Винья-дель-Мар. По предварительным данным погибли два человека, сожжены более 500 домов, среди которых есть многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на TeleSUR.
Фото: t.me/rt_russian
Крупный лесной пожар с пятницы бушует в прибрежном городе Винья-дель-Мар в регионе Вальпараисо.
"Мы быстро отреагировали на начало этого пожара, но, несмотря на это, из-за местоположения этого бедствия, погодных условий, ветра и наличия горючего материала, огонь распространялся очень агрессивно и быстро. Для эвакуированных было создано пять убежищ, каждое из которых рассчитано на 100 человек, сказал Монсальве, добавив, что только два из них вмещают 70 человек, поэтому планов по открытию новых мощностей нет", - сообщил заместитель министра внутренних дел Чили Мануэль Монсальве.
По словам Монсальве, как только оценка ущерба будет завершена, Министерство внутренних дел быстро отреагирует, а затем Министерство жилищного строительства вмешается, чтобы восстановить сектора.
Местные СМИ сообщили, что министры внутренних дел, социального развития и сельского хозяйства останутся в Вальпараисо для координации помощи населению.
"Со стороны правительства мы продолжим координировать всю необходимую поддержку, которая позволила нам быть рядом с семьями, пострадавшими от пожара, сопровождать их и решать их проблемы. Вы знаете, что мы есть и будем оставаться с вами", - написал президент Габриэль Борич в Twitter.
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