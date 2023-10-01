Ремонт квартир в ЖК "Аккент" после пожара завершён в срок

Жители жилого комплекса "Аккент" в Алматы заселились в свои квартиры после проведенного ремонта. Из 96 пострадавших от пожара жилых площадей в порядок привели 95, собственники 1 квартиры отказались от проведения ремонтных работ. В настоящее время дом заселен на 100%, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению акима Алматы Ерболата Досаева и при поддержке акимата района из резерва ДЧС были выделены средства для косметического ремонта квартир. Застройщиком полностью проведены работы по замене кабеля, по восстановлению приборов учета, подъездных, лифтовых и этажных площадок", – отметил аким Алатауского района Азамат Калдыбеков.

Сегодня для жителей дома было организовано мероприятие по случаю возвращения семей в квартиры. Одному из жителей дома, Жанибеку Кулыйбаеву, аким района вручил благодарственное письмо за спасение жильцов дома с риском для собственной жизни.

Ответственность за состояние инженерных коммуникаций и подъездов взял на себя застройщик – ТОО "Ayt Housing Complex". Электричество, водоснабжение в доме были полностью восстановлены 2 сентября текущего года.

"Со стороны акимата была профинансирована аренда квартир на 2 месяца жителям. В течение этих 2 месяцев мы как застройщик по своей инициативе восстановили общие площади дома – шахты, электрокабели, двери в шахтах заменили на алюминиевые, все кабели проложили, счетчики электропитания восстановили. На общих площадях прошел капитальный ремонт. Также наружная пожарная лестница, пожарная сигнализация, вентиляторы, дымоотводы – эта вся система работает, мы ее протестировали с сотрудниками акимата", – проинформировал генеральный директор строительной компании Ayt Housing Complex Канат Ералиев.

Ремонтом в квартирах занималось ТОО "Болашақ Құрылыс-S" на основе дефектных актов. По словам подрядчика, старались учесть пожелания индивидуально в рамках имеющегося бюджета. Ремонт начали с верхних этажей. Жители дома возвращались по мере готовности квартир: 10 сентября стартовал процесс заселения.

"Во всех квартирах стоял очень тяжелый запах. Здесь была применена технология озонирования. Это определенная обработка воздуха в квартирах, которая позволила исключить запах. Сейчас свежий воздух в домах, люди заехали, все довольны", – отметил управляющий проектом ТОО "Болашақ S құрылыс" Сергей Ковалёв.

По информации ДЧС, во всех 58 домах мкр. Аккент проведена проверка пожарной безопасности. Выявленные нарушения были связаны преимущественно с загромождением аварийных выходов.

Сотрудниками ДЧС по всему городу проводятся пожарно-тактические учения, профилактические выездные беседы по разъяснению требований пожарной безопасности с жильцами многоквартирных жилых домов и с представителями КСК, ОСИ.

К сожалению, до сих пор фиксируются случаи, когда жителями блокируются лестничные клетки и пути эвакуации. Поэтому профилактика продолжается, разъяснительной работой будут охвачены 1079 взятых на учет высотных домов.

Напомним, 1 августа в жилом доме в мкр. Аккент произошёл пожар. Свыше 300 жителей дома были эвакуированы. Ранее по поручению президента 6 человек были награждены медалью "Ерлігі үшін".

Фото: акимат Алматы