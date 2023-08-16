В Алматы прошла церемония награждения, спасавших людей при пожаре в микрорайоне Аккент

В Алматы наградили граждан, спасших людей во время пожара в микрорайоне Аккент, передаёт BaigeNews.kz.



Аким Алматы Ерболат Досаев вручил от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева государственные награды гражданам, спасшим людей во время пожара в микрорайоне Аккент.

Указом главы государства за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, медалью "Ерлігі үшін" награждены:



- Тлеужан Ахметханов, менеджер ТОО "Expo Masters";

- Гюнай Шюкрю, электрик ТОО "Спарк Электромеханик";

- Эльдар Исмаилов, электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик";

- Йерделен Халил, оператор автокрана ТОО "Gask Construction";

- Кенан Мамедов, электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик";

- Вадим Романов, оператор автокрана ИП "Frank-Asia".

Глава города поблагодарил награжденных, рискнувших своими жизнями ради спасения других.

"Это трагическое происшествие продемонстрировало, насколько неравнодушными, отзывчивыми и готовыми рисковать собой ради других являются наши люди. В вашем лице я бы хотел выразить благодарность всем тем, кто в тот страшный день не прошел мимо, а бросился помогать пожарным", - сказал аким.

Аким города также отдельно поблагодарил пожарных, которые профессионально и оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошёл пожар. При пожаре пострадала и погибла от множественных травм 31-летняя женщина. Власти города пообещали, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.