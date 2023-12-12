Объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 млрд долларов, – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на награждении лауреатов премий "Алтын Сапа" и "Парыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил участников с завершением конкурсов "Алтын сапа", "Парыз", и "Лучший товар Казахстана".

"Ежегодно на этом торжественном собрании мы чествуем предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны. Это важное мероприятие, за многие годы ставшее уже доброй традицией. Сейчас сфера бизнеса динамично развивается в Казахстане. Для этого со стороны государства создаются все условия. Доля малого и среднего бизнеса превысила 36 процентов валового внутреннего продукта. Это действительно высокий показатель. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45 процентов трудоспособных граждан страны", - сказала Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами.