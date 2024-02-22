Морозы до −55 градусов зафиксировали в резервате "Семей орманы"

В государственном лесном природном резервате "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру воздуха за последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Фотодоказательства опубликованы на странице "Семей орманы" в Instagram.

В ночь с 20 на 21 февраля 2024 года столбик термометра в Батпаевском лесничестве Семипалатинского филиала, а это район станции Дюсакен Бородулихинского района области Абай, достиг отметки −55° по Цельсию.

Отметка −53°С зафиксирована в Большебуконском лесничестве Тау-Далинского филиала, это Кокпектинский район области Абай.

"По всей территории резервата показатели минимальной температуры в эти сутки в среднем варьировались от 31°С (Долонский филиал, близ реки Иртыш) до −50°С (лесной массив). Стоит отметить, что такой низкой температуры не наблюдалось за всю историю создания резервата с 2003 года. Ссогласно данным летописи природы самая низкая температура до текущего года отмечена 26 января 2018 года, тогда температура атмосферного воздуха местами опустилась до −50°С", — рассказала научный сотрудник отдела науки, экопросвещения и мониторинга ГЛПР "Семей орманы"Айнур Баймадиева.

Самыми холодными географическими точками на территории гослесфонда резервата "Семей орманы" в феврале 2024 года стали Батпаевское лесничество Семипалатинского филиала и Большебуконское лесничество Тау-Далинского филиала.

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