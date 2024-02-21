В каких регионах Казахстана потеплеет в ближайшие три дня, рассказали синоптики

Синоптики прогнозируют потепление в нескольких регионах Казахстана в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана.

Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.