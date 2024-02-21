В каких регионах Казахстана потеплеет в ближайшие три дня, рассказали синоптики
Сегодня, 16:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
98Фото: baigenews.kz
Синоптики прогнозируют потепление в нескольких регионах Казахстана в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана.
Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.
"И только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели. Однако, хоть циклон и Южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Россия внесла адраспан в список запрещенных
- Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
- Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте
- Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию
- Три года в колонии проведёт кызылординец за поднятый на улице пакет