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В каких регионах Казахстана потеплеет в ближайшие три дня, рассказали синоптики

Сегодня, 16:53
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: baigenews.kz

Синоптики прогнозируют потепление в нескольких регионах Казахстана в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана.

Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

"И только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели. Однако, хоть циклон и Южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет", - говорится в сообщении.

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