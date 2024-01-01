Рекордное число тройняшек родилось в Мангистау за 2023 год

В 2023 году в Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) "Ана мен бала" количество новорожденных составило 8 961. В том числе, за прошедший год на свет появились четыре тройни. По словам директора ОПЦ Жапырак Епеновой, для медучреждения это рекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жапырак Епенова отмечает, что в 2023 году родилось на 86 малышей больше, чем годом ранее.

"Среди детей, родившихся в 2023 году, 155 — двойни, четыре — тройни. Четыре тройни — это рекорд для нашего центра. Обычно, по итогам года, рождается от одной до трёх троен. Причем у двоих мам тройни беременность наступила естественным путем, то есть без экстракорпорального оплодотворения. Малышам с различными врождённые пороками развития в стенах ОПЦ проведено 38 операций, — рассказала Жапырак Епенова.

По словам директора центра, с 00:00 до 6:00 часов 1 января 2024 года в Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) "Ана мен бала" родилось 17 детей. Из 17 детей, родившихся за шесть часов Нового года, 10 – девочки, семь – мальчики.

В первую новогоднюю ночь в перинатальном центре Мангистауской областной многопрофильной больницы родилось четверо малышей – три девочки и один мальчик.

Ранее сообщалось, что в новогодлюю ночь в родильных домах страны появился на свет 191 малыш: 101 мальчик и 90 девочек.