191 малыш появился на свет в новогоднюю ночь в Казахстане
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
100Фото: Минздрав РК
В новогоднюю ночь в родильных домах страны родился 191 малыш: 101 мальчик и 90 девочек, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, Больше всего новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38 ребенка. На втором месте – Шымкент, где родились 23 младенца. В Алматы отмечали пополнение 22 семьи.
В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.
Фото: Минздрав РК
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