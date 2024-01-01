  • 1 Января, 13:06
  • BAIGENEWS

191 малыш появился на свет в новогоднюю ночь в Казахстане

Сегодня, 12:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
100
Фото: Минздрав РК

В новогоднюю ночь в родильных домах страны родился 191 малыш: 101 мальчик и 90 девочек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, Больше всего новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано  в Туркестанской области – 38 ребенка. На втором месте – Шымкент, где родились 23 младенца. В  Алматы отмечали пополнение 22 семьи. 

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.

Фото: Минздрав РК

Самое читаемое

Наверх