Реинтродукцию лошади Пржевальского планируют осуществлять в Костанайской области

В качестве наиболее благоприятного места для реинтродукции лошади Пржевальского выбрали территорию государственного природного заповедника "Алтын Дала" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в государственном природном заповеднике "Алтын Дала" усилена материально-техническая база резервата, и установлен специальный вольер.

"Уверен, что наша совместная работа по защите лошадей Пржевальского и увеличению их численности будет плодотворной", - сказал спикер.

Он также отметил, что территория заповедника составляет 490 тысяч гектаров.

Напомним, в июне восемь лошадей по воздуху доставят из Праги и Берлина в Казахстан.