Лошадей Пржевальского по воздуху доставят в Казахстан

Директор Пражского зоопарка рассказал, как будут возвращать лошадей Пржевальского в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

На площадке СЦК директор зоопарка Праги Мирослав Бобэк сообщил, для перевозки лошадей в Казахстан используют самолеты CASA.

"Полетят два самолета данного типа: один - из Праги, другой – из Берлина. На них мы привезем первые восемь лошадей. Оба самолета вылетят в понедельник 3 июня этого года. На борту самолетов будут ветеринары и журналисты. Полеты будут проходить с двумя остановками в Стамбуле и Баку для дозаправки. В ближайшие годы мы хотим перевести сюда не менее 40 лошадей Пржевальского", - сказал он.

Самолеты приземлятся в Аркалыке. Затем лошадей доставят наземным транспортом в акклиматизационные загоны.

На брифинге также отметили, что лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов, но специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид.