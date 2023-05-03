Ребёнок родился с тремя руками в Индии

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В штате Раджастхан, Индия, родился младенец с тремя руками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

У ребёнка две нормальные руки, а третья короче других и растёт из спины. На ней имеются три пальца.

Врачи диагностировали у новорожденного полимелию - редкое отклонение, при котором у человека присутствуют лишние конечности. В медицинской литературе известно лишь о нескольких таких случаях.

Ребёнок имеет две руки нормального размера, а также третью, которая намного короче остальных и растёт со стороны спины. На дефектной руке три пальца.

Об имени и поле ребенка ничего не говорится. Врачи не стали говорить о том, как собираются лечить малыша, но в подобных случаях медики ампутировали дополнительные конечности.