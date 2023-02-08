Реальные сроки получили руководитель ЖКХ и его сообщники за хищение 1,3 млрд тенге в Акмолинской области

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Их обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме 1,3 миллиарда тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

"Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы. Осуждённые предприниматели и сотрудник ТОО также не смогут занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в АФМ.

Для улучшения поставки населению качественных коммунальных услуг Агентством по финансовому мониторингу проводится анализ государственных закупок в указанных сферах с целью пресечения фактов хищения и других правонарушений, отметили в ведомстве.