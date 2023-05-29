Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене

37-летнего мужчину подозревают в развращении малолетней в Жанаозене. Сигнал об инциденте поступил на пульт 102, передаёт BaigeNews.kz.

"28 мая примерно в 17:00 на пульт дежурного поступил вызов о том, что в 4-м микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних". 37-летний подозреваемый водворён в ИВС", - сообщили в полиции.