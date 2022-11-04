Разработчик Ashyq рассказал, кто стоит за судом против них

Фото: Facebook / Vitaliy Pustovoitenko

Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко прокомментировал суд против него с целью добиться признания недействительным договора безвозмездной передачи Ashyq в пользу государства, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что решение суда в пользу разработчика приложения приложения вынесено ещё в июле. Истец - предприниматель из Риддера, рассказал Виталий Пустовойтенко в своём Facebook.

"В суде нередко было ощущение, что мы как разработчики остались один на один с истцами, с проблемами и хейтом. Самым странным явилось то, что судились против нас предприниматели, которые с первых дней разместили код Ashyq и открыли свой бизнес, это была и торговля, и общепит. Теперь они часто на совещаниях в НПП рассказывают, что "засудили Ashyq". Более подробное изучение позволило понять, что за ними стоят люди с определённым интересом и это действие видимо было направлено против ряда госорганов, а нас случайно зацепило", - написал Виталий Пустовойтенко.

По его словам, на днях он получил от истцов компенсацию "за потерю времени и возмещение затрат на услуги адвоката в размере 517 тысяч тенге". И рассказал, что эта сумма будет направлена на благотворительность.

"В качестве фонда был выбран благотворительный фонд AYALA, который занимается поставкой реанимационного детского оборудования в больницы. Мы уверены, что Аshyq ещё раз поможет спасти жизнь", - отметил разработчик приложения.

О том, что сервис Ashyq стал собственностью государства, стало известно в мае 2021 года. Сервис был передан в зону ответственности АО "НИТ".