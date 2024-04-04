Разработать единый алгоритм действий на случай ЧС поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым разработать единый алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отдельно глава государства остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных



Касым-Жомарт Токаев поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.

"В весенний период следует заблаговременно проводить вывоз снега, рыхление и дробление льда на опасных участках рек, формирование стоков талой воды и другие необходимые мероприятия. В летне-осенний период обеспечить своевременную очистку, дноуглубление и спрямление русел рек, увеличение мощности имеющихся и строительство новых водопропускных конструкций под автомобильными и железными дорогами. Следует возводить защитные сооружения и водоотводные арычные каналы. Это поручается Республиканскому штабу и в целом правительству", – сказал глава государства.

Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.

"Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно", – поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым разработать единый алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций. По его мнению, данный документ должен четко охватывать задачи и действия всех компетентных органов, начиная с объявления режима чрезвычайного положения и заканчивая возмещением ущерба и восстановления имущества.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации. Президент заявил об ухудшении паводковой ситуации в ЗКО.