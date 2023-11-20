Разобрать жалобы товаропроизводителей поручил Смаилов руководству Қазақстан темір жолы

Выработать действенные меры по устранению узких мест при железнодорожных грузоперевозках поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл совещание по вопросам дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала республики и деятельности национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, за 10 месяцев 2023 года объём перевозок грузов составил 246 миллионов тонн. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года планируется достичь показателя в 300 миллионов тонн.

Он также отметил, что в ближайшие годы запланировано строительство свыше 1300 километров железных дорог, что значительно увеличит транзитный потенциал Казахстана. В частности, это линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал и обводная вокруг Алматы.

Параллельно с этим будет проводиться работа по ремонту действующих ж/д дорог, приобретению новых локомотивов и вагонов, модернизации станций и вокзальных комплексов.

Премьер-министр подчеркнул, что АО "НК "ҚТЖ" нужно оперативно разобрать все поступающие жалобы со стороны отечественных товаропроизводителей и совместно с Министерством транспорта выработать действенные меры по устранению узких мест при грузоперевозках.