Размер единовременной выплаты на погребение вырос в два раза

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Об изменениях, касающихся единовременных выплат на погребение, с нами поделился заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий предусмотрена единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета.

Она выплачивается семье умершего либо лицу, осуществившему погребение. Так вот размер госвыплаты увеличили с 15,7 до 35 МРП. То есть в 2023 году с 1 июля она составит –120 750 тенге).

Если умерший был ветераном Великой Отечественной войны, эта выплата составит 36,6 МРП (126 270 тенге).