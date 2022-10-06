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  • "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России
Хабар 24 Сегодня, 13:59
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Фото: Хабар 24

"Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России

В министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о встрече с вызванным для раговора послом России, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства. Разговор был довольно жёсткий", – сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, четвёртого октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызывает возмущение развитие ситуации вокруг посла Украины в РК Петра Врублевского. Пресс-секретарь МИДа Айбек Смадияров сказал, что "с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу".

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#МИД #Россия
Журналист
Сегодня, 13:59
253
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