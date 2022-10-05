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Kazinform.kz Сегодня, 10:55
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Фото: Kazinform.kz

МИД РК вызывает посла России в стране для разговора

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывания своей коллеги из МИД РФ Марии Захаровой о возвращении в Астану посла Украины Петра Врублевского, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

"Хотели бы отметить, что тональность её (официального представителя МИД РФ Марии Захаровой)  заявлений, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России, как равноправных стратегических партнеров.

Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.

Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием приняла это. Была достигнута договоренность о его отзыве. Сейчас от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла.

Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу",- сказал пресс-секретарь МИДа Айбек Смадияров.

Сегодня также посол России будет приглашен в МИД Казахстана для разговора, отметил официальный представитель МИД РК.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызывает возмущение развитие ситуации вокруг посла Украины в РК Петра Врублевского.

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол РК Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", – говорится в комментарии Захаровой.

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#Россия #Казахстан #международные отношения
Журналист
Сегодня, 10:55
268
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