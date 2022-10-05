МИД РК вызывает посла России в стране для разговора

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывания своей коллеги из МИД РФ Марии Захаровой о возвращении в Астану посла Украины Петра Врублевского, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

"Хотели бы отметить, что тональность её (официального представителя МИД РФ Марии Захаровой) заявлений, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России, как равноправных стратегических партнеров.

Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского. Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.

Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием приняла это. Была достигнута договоренность о его отзыве. Сейчас от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла.

Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу",- сказал пресс-секретарь МИДа Айбек Смадияров.