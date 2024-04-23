Казахстан и Кыргызстан будут совместно проводить авиационные поиски
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
76Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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