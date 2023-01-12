Рассмотрение уголовного дела Гульмиры Сатыбалды из Алматы перенесут в Астану

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Уголовное дело Гульмиры Сатыбалды теперь будут рассматривать в суде Астаны. Об этом сообщили в Алмалинском районном суде города Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Информируем, что поступившее в Алмалинский районный суд города Алматы уголовное дело в отношении подсудимых Гульмиры Сатыбалды и других направлено по подсудности в районный суд №2 Байконырского района города Астаны. Мера пресечения подсудимым оставлена без изменения", - сообщили в районном суде Алматы, где шёл процесс по делу Гульмиры Сатыбалды.

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц подозревают в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы. О ком именно идёт речь, не сообщается.

Также Гульмире Сатыбалды было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Как сообщили в Антикоре, сумма причинённого потерпевшей ущерба составила более 6,5 миллиарда тенге, при этом уточняется, что он был полностью возмещён на стадии расследования.