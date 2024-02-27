Расследование начали в отношении руководства Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
68Фото: АФМ
Досудебное расследование начато в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Расследование ведётся по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что спецкомиссия КМГ начала проверку на предприятии.
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