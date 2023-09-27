Раскритикованный президентом госслужащий возглавил ДЧС Астаны

Марат Кульдиков, работавший в МЧС и подавший рапорт об увольнении после критики президента Казахстана, стал главой департамента по ЧС Астаны. Начальника личному составу представил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра по ЧС РК на должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана назначен Кульдиков Марат Мухаметкалиевич", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и Кокшетауский технический институт АЧС РК. Трудовую деятельность начал в 1989 году. За годы службы прошёл путь от пожарного до вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.

Напомним, в июле 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал доклад Кульдикова о ситуации с пожаром в области Абай. После этого вице-министр подал рапорт об освобождении от должности.



