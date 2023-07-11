Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева

Фото: primeminister.kz

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о том, что вице-министр Кульдиков подал рапорт об освобождении от должности, передаёт Baigenews.kz.

"Подтверждаем, что вице-министр Марат Кульдиков написал рапорт об освобождений по собственному желанию. В настоящее время проводится процедура согласования о его освобождении от должности", - сообщили в МЧС.

Кульдиков был назначен вице-министром по ЧС в октябре 2020 года.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал доклад Кульдикова касательно ситуации с пожаром в области Абай.