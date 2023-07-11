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primeminister.kz Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55
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Фото: primeminister.kz

Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о том, что вице-министр Кульдиков подал рапорт об освобождении от должности, передаёт Baigenews.kz.

"Подтверждаем, что вице-министр Марат Кульдиков написал рапорт об освобождений по собственному желанию. В настоящее время проводится процедура согласования о его освобождении от должности", - сообщили в МЧС.

Кульдиков был назначен вице-министром по ЧС в октябре 2020 года.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал доклад Кульдикова касательно ситуации с пожаром в области Абай.

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Сегодня, 17:55
90
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