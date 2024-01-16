Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток. Алматинский городской суд завершил рассмотрение дела в отношении певца по факту нанесения побоев, передает BaigeNews.kz.

"Ранее, судом первой инстанции, в отношении Турлыханова Р. было вынесено постановление об административном предупреждении. В ходе рассмотрения настоящего материала, коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания, ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее. Постановлением коллегии Алматинского городского суда постановление СМСАП города Алматы изменено", - говорится в официальном сообщении суда.

Судебная коллегия постановила изменить меру взыскания на административный арест сроком на 10 суток. Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, в начале месяца певец Рахат Турлыханов предстал перед судом по делу об избиении супруги, но избежал ареста. Позже супруги записали видеообращение, в котором попросили казахстанцев не беспокоиться за их семейные отношения.