Рахат Турлыханов вновь избил жену и избежал ареста
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Певец Рахат Турлыханов предстал перед судом по делу об избиении супруги. Артиста привлекли к административной ответственности за нанесение побоев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.
"В cпециализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено дело в отношении Т. по факту нанесения побоев (часть 1-1 статьи 73-2 КоАП). Судом установлено, что в декабре прошлого года Т., устроив дома скандал, нанёс своей супруге побои. В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с Т.", - уточнили в суде.
Санкция статьи предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или арест на 10 суток.
Постановлением суда Турлыханов признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию виде административного предупреждения.
Напомним, в октябре 2023 года суд уже рассматривал дело о побоях, нанесённых певцом своей супруге. Тогда Турлыханова освободили от ответственности как лицо, впервые совершившее административное правонарушение и примирившееся с потерпевшей.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- "Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву", но победил в драке на льду