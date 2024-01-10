Жена Рахата Турлыханова записала видеообращение

Казахстанский певец Рахат Турлыханов и его супруга Алтынай записали видеообращение, в котором просят казахстанцев не беспокоиться за их семейные отношения, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас с Рахатом всё хорошо. Рахат любящий, заботливый муж, отец. Да, у нас были ссоры в семье, недоразумения, как и в других семьях. Но я вижу в СМИ, что его несправедливо выставляют в плохом свете, не зная всей ситуации. И мы видим беспокойство с вашей стороны, но беспокоиться незачем, у нас все хорошо", - сказала Алтынай.

Ранее сообщалось, Рахат Турлыханов во второй раз предстал перед судом по делу об избиении супруги. Артиста привлекли к административной ответственности за нанесение побоев.

В октябре 2023 года суд уже рассматривал дело о побоях, нанесённых певцом своей супруге. Тогда Турлыханова освободили от ответственности как лицо, впервые совершившее административное правонарушение и примирившееся с потерпевшей.