Работницу детсада уволили после жалоб родителей в Павлодаре
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В Павлодаре уволили помощницу воспитателя детского сада после жалобы о грубом обращении с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По словам руководителя городского отдела образования Куаныша Кыдыралина, к нему на приём пришли родители четырехлетней воспитанницы специальных яслей-сада №82. Дошкольное учреждение работает в системе компенсирующего и коррекционно-развивающего воспитания и обучения. Его посещают дети с глазной патологией. Основные диагнозы – косоглазие и амблиопия.
Здание яслей капитально ремонтируют, детей перевели в другое дошкольное учреждение – детсад №35.
"Мама девочки рассказала, что стала свидетелем, как воспитатель на повышенных тонах разговаривает с её дочерью. Девочке надо было заклеить глаз, такова специфика этого детсада. Ребенок, видимо, не слушался. Воспитатель был подменный", – рассказал Куаныш Кыдыралин.
Кроме того, родители не смогли по камерам видеонаблюдения отследить, что произошло. В двух из 17 групп не работали видеокамеры.
"Кабели приобрели, но не успели провести, сейчас этот вопрос решён", – сказал руководитель горотдела.
Помощницу воспитателя уволили, а руководители двух дошкольных учреждений получили замечания.
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