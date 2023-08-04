Работницу детсада уволили после жалоб родителей в Павлодаре

В Павлодаре уволили помощницу воспитателя детского сада после жалобы о грубом обращении с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам руководителя городского отдела образования Куаныша Кыдыралина, к нему на приём пришли родители четырехлетней воспитанницы специальных яслей-сада №82. Дошкольное учреждение работает в системе компенсирующего и коррекционно-развивающего воспитания и обучения. Его посещают дети с глазной патологией. Основные диагнозы – косоглазие и амблиопия.

Здание яслей капитально ремонтируют, детей перевели в другое дошкольное учреждение – детсад №35.

"Мама девочки рассказала, что стала свидетелем, как воспитатель на повышенных тонах разговаривает с её дочерью. Девочке надо было заклеить глаз, такова специфика этого детсада. Ребенок, видимо, не слушался. Воспитатель был подменный", – рассказал Куаныш Кыдыралин.

Кроме того, родители не смогли по камерам видеонаблюдения отследить, что произошло. В двух из 17 групп не работали видеокамеры.

"Кабели приобрели, но не успели провести, сейчас этот вопрос решён", – сказал руководитель горотдела.

Помощницу воспитателя уволили, а руководители двух дошкольных учреждений получили замечания.