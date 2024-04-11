Рабочие выпрыгнули из окна: названы виновные в ЧП на заводе Семея

В Семее обнародовали результаты проверки на шиферном заводе, где из окна второго этажа выпрыгнули пятеро рабочих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сообщалось, что ЧП произошло 7 марта в здании ТОО "Семейский шиферный завод". В душевой комнате на втором этаже прорвало трубу с горячей водой и находящиеся там пятеро сотрудников завода оказались в ловушке. Покинуть помещение через дверь они не могли, поскольку погибли бы в горячей воде. Единственным выходом было выпрыгнуть из окна, поскольку они начали задыхаться от горячего пара.

Пострадавших рабочих выписали из больницы, но они продолжают лечиться дома. В трудовой инспекции сообщили: трубы были некачественные, а на установку и использование бойлера отсутствовали разрешительные документы. В итоге комиссия определила происшествие как несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью. Поэтому работодатель обязан возместить траты на лечение и выплатить пострадавшим пособие по временной нетрудоспособности.

"После завершения расследования материалы направили в правоохранительные органы. Стопроцентная вина работодателя. Вина работников отсутствует. Теперь работники будут получать заработную плату в размере 100 процентов, пока они не выйдут на работу или получат утрату трудоспособности", – сказал руководитель отдела управления по контролю безопасности и охраны труда Абайской области Тохтарбек Тусупбаев.

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