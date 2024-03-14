ЧП на шиферном заводе Семея: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Массовая производственная травма на заводе Семея шокировала горожан. Пять рабочих, спасаясь из кипящего плена, выпрыгнули в окно второго этажа. Сейчас все они получают медицинскую помощь. А их родные в ожидании справедливого ответа на вопрос "Кто виноват", пишут письма и обращения во все инстанции. Руководитель завода, в свою очередь, заверил, что компенсации выплатят, а рабочие места останутся за пострадавшими. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил со всеми участниками этой истории.

Сектор пара

Несчастный случай произошёл в конце рабочего дня 7 марта на предприятии "Семей Құрылыс Материалдары". Шиферный завод, как по старинке именуют его в народе, выпускает строительные материалы.

После смены первые пять человек отправились в душ. При попадании на кожу асбестовая пыль вызывает механическое раздражение, зуд и покраснение. Поэтому сотрудникам так важно смыть её с тела.

Рабочие зашли в комнату в 17.05. Через несколько минут водных процедур мужчины услышали хлопок, из труб повалил горячий пар. Он быстро заполнил всю комнату и стал обжигать кожу.

Со слов пострадавших, выход через дверь заблокировали потоки пара. Поэтому мужчины приняли решение эвакуироваться в окно. Голыми руками они разбили стёкла и выпрыгнули со второго этажа производственного здания.

Первым из помещения выбрался 47-летний Еркин Баймагамбетов. За ним последовали остальные. Водитель вилочного погрузчика работает на заводе шесть лет. Дома его ждут жена и трое несовершеннолетних детей.

"Не хватало воздуха, мы задыхались. Единственным выходом было выбраться из окна. Когда я уже лежал на земле, то стал периодически терять сознание. Поэтому помню только отдельные моменты. Например, как к нам подошёл технолог, я попросил его накрыть нас. Ведь мы убегали оттуда совсем голые. Я только успел шампунем голову намылить. Рядом с нами ходили ещё несколько парней до приезда скорой", - вспоминает тот роковой вечер Еркин Баймагамбетов.

Всех пациентов госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи г. Семей. Накануне мы побывали в их палатах и задали несколько вопросов.

Выяснилось, что они ждали карету скорой помощи больше получаса. По их словам, за это время к искалеченным сотрудникам, которые лежали на льду нагими, не подошли представители администрации. Мужчины ждали помощи в окружении своих коллег. Тогда и были сделаны те шокирующие снимки, которые накануне облетели интернет.

"У нас такое производство, что все стараются после работы хотя бы пару минут ополоснуться в душе. И желательно первыми, потому что только на первые пять минут хватает горячей воды, потом из крана идёт пар. Остальные моются под холодным напором. А в этот раз нам совсем не повезло", - иронично размышляет Еркин.

Завод отапливается от котельной. Поэтому горячее водоснабжение - собственного производства. Коллектив несколько раз обращался с просьбой решить проблему подачи горячей воды, но она оставалась нерешённой.

В соседней с Еркином палате лежит 40-летний Бауыржан Байханов. На его теле многочисленные порезы, пальцы исколоты стёклами, ноги искалечены переломами. Ни сидеть, ни ходить пострадавшие не в состоянии.

В предпраздничный день сразу после работы Бауыржан планировал выбрать для супруги подарок. 8 марта он хотел отметить в кругу семьи – с женой и полуторогодовалым ребёнком. Но оказался на больничной койке в компании врачей и медицинских сестёр.

Такие случаи, как массовые производственные переломы - редкость для больницы скорой медпомощи Семея. Как правило, поступают по одному. Поэтому для оказания экстренной помощи создали дисциплинарную команду, куда вошли нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, травматологи и хирурги.

Ходить будет!

Один из пятерых пострадавших буквально родился в рубашке. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, раны, и уже на следующий день выписали домой, где он продолжает получать лечение.

Троих пациентов госпитализировали в профильное отделение политравмы, один из которых провёл сутки в реанимации. Ещё один мужчина сейчас находится в отделении нейрохирургии. У него неутешительный диагноз - нестабильный взрывной перелом позвоночника.

"При поступлении всех обследовали, сделали КТ и рентгенограмму. До операции медперсонал произвёл первичную хирургическую обработку, сделали блокады, скелетное вытяжение, наложили гипс. То, что можно было вправлять руками, мы вправили. Всё, что необходимо пациентам по протоколам диагностики и лечения, они получают", - рассказал подробности оказываемой медицинской помощи заведующий отделением политравмы БСМП г. Семей Дарын Бахтыбаев.

В ближайшее время врачи сделают ряд операций пострадавшим. Накануне в хирургии побывал первый из них - Дулат Кьюков

"Мы взяли Кьюкова на первый этап операции. На его нижней конечности сломано два сегмента. Одно вмешательство уже произвели, второе будет примерно через неделю. Его случай осложняется тем, что у него сложный перипротезный перелом. Год назад он перенёс операцию, в его коленный сустав вставили протез. А в результате падения было сломано бедро, которое связывалось с имплантированным суставом. Учитывая тяжесть этой травмы в день поступления, мы госпитализировали его в реанимацию, затем перевели в палату. Второй пациент готовится к операции, ждём спадания отёка, который купирует признаки травматической болезни", - рассказал Дарын Бахтыбаев.

Всё лечение, в том числе и операции, пациенты получат полностью бесплатно, заверил врач. Когда рабочие смогут встать на ноги и вернуться к обычной жизни, говорить рано.

"После таких травм люди ходят. Сейчас сложно сказать, сколько времени уйдёт на восстановление, впереди операции и реабилитационное лечение. В дальнейшем многое зависит от самого пациента. Всё необходимое мы сделаем", - заключил завотделением Дарын Бахтыбаев.

Под давлением

В Управлении по контролю области Абай (ГАСК, инспекция труда) назвали причину несчастного случая. Обследование показало, что в душевой комнате под силой давления горячей воды вырвало адаптер соединяющей трубы.

"ГАСК назначил комиссию по специальному расследованию группового несчастного случая в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК", - добавили в управлении.

Результаты расследования покажут истинную картину и причину проблемы с подачей горячей воды. В зависимости от деталей следствия, по этому делу может быть открыто уголовное или административное производство.

Родные пострадавших, не дожидаясь вердикта, обратились с просьбой о беспристрастном расследовании в прокуратуру. Написали письмо и в Министерство здравоохранения.

8 марта в Семей из Алматы приехала Айнура Лукпанова, племянница одного из травмированных рабочих завода Дулата Кьюкова. Она решила поддержать родного дядю, который в одиночку воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Именно она на пятый день после несчастного случая опубликовала пост на городской страничке в социальной сети.

"Мы написали заявление в генеральную прокуратуру, в министерство здравоохранения, в трудовую инспекцию с просьбой провести расследование. Нам сказали, что результаты будут известны в течение 10 дней. Думаю, мы будем судиться, если не возместят ущерб. Мой дядя один без жены воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Он единственный кормилец. Страшно представить, что будет, если работников самих признают виновными в произошедшем", - выразила свою позицию Айнура Лукпанова.

Родные пострадавших пытались встретиться с директором завода. Один разговор всё-таки состоялся, но рациональное зерно так и не было найдено.

Нам удалось поговорить с генеральным директором ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" и выслушать его позицию.

На предприятии работает 300 человек. Асхат Мирманов рассказал, что в одном из блоков предприятия предусмотрены три душевые кабины. Две мужские и одна женская. Санитарные комнаты на первом и третьем этажах недавно отремонтировали. Там заменили оборудование и инвентарь. А третья моечная, где и произошёл порыв адаптера, была на очереди.

"Сейчас я пока хочу воздержаться от комментариев во избежание кривотолков. Комиссия проводит официальное расследование, прорабатываются все вопросы, чтобы выяснить причины, и кто в этом виноват. Я стараюсь опираться на конкретные факты, - заявил Мирманов. – Самое главное, наши сотрудники живы. Надеюсь, они скоро восстановятся".

Руководитель шиферного завода пообещал, что каждый из пострадавших сотрудников получит компенсацию и пособие по больничному листу.

"Мы ещё не получили справки от врачей, чтобы точно знать, какая степень тяжести у каждого. Когда все документы будут на руках, тогда я предлагаю двигаться дальше, пусть людям сделают операцию. Всё должно быть задокументировано. Мы уже сейчас готовы выделить средства. От профсоюза и от предприятия на счета. Мы оплатим больничные на 100%. Все рабочие места сохраняются за пострадавшими. Если по состоянию здоровья они не смогут вернуться на свои должности, предоставим на заводе другие", - заявил Асхат Мирманов.

В данное время на предприятии проводится расследование. По его итогам станет известно о причинах происшествия.

Фото Альбина Халел.