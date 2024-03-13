ЧП на заводе Семея: пятеро работников выпрыгнули из окна из-за прорыва трубы
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Пять человек пострадали вследствие прорыва трубы с горячей водой в здании ТОО "Семейский шиферный завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал SEMEI.
ЧП произошло вечером 7 марта. В душевой комнате на втором этаже прорвало трубу с горячей водой и находящиеся там пятеро сотрудников завода оказались в ловушке. Покинуть помещение через дверь они не могли, поскольку погибли бы в горячей воде. Единственным выходом было выпрыгнуть из окна, поскольку они начали задыхаться от горячего пара.
"Я только включил горячую воду и начал пользоваться шампунем, как произошёл взрыв сильный. Было страшное давление, пар сильный и горячая вода. Дышать было тяжело. Долго думать не было смысла. Мы с Еркином начали разбивать окна. Он выпрыгнул, потом я доломал, сколько мог. Ребята уже кричали, которые были за мной. И я тоже выпрыгнул. Дальше уже местами помню", — рассказал один из пострадавших.
Из пятерых пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии. У работников завода множественные переломы, многочисленные порезы от стекла, сотрясение головного мозга. Некоторые перенесли несколько операций.
Родственники пострадавших требуют тщательного расследования ЧП и оказания материальной помощи. Сам директор предприятия отказался комментировать ситуацию.
В настоящее время создана специальная комиссия, которая выясняет причины ЧП.
"Комиссия будет выяснять причины произошедшего в течение 10 рабочих дней. После этого будет приниматься решение о компенсации. Однако работникам оплатят время, которое они провели в больнице", — сообщил руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Тохтарбек Тусупбаев.
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