Пытки во время январских событий: в Алматы вынесли приговор сотрудникам КНБ

Турксибский районный суд Алматы вынес приговор одиннадцати сотрудникам КНБ, обвиняемым в пытках во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

Напомним, 11 сотрудников комитета национальной безопасности обвиняли в применении пыток и превышении власти в отношении 54 человек.

Трое подсудимых получили условные сроки, один оправдан, а остальные приговорены на сроки от 3 до 5 лет, сообщает Радио "Азаттык".

"Дали минимальные сроки. Жуманова, главного организатора, суд оправдал. Троим дал условно, тем, которые действительно избивали. Мы не согласны с приговором, будем обжаловать. Очень несправедливый приговор. Они не извинились даже, не просили прощения у потерпевших", - заявила адвокат нескольких потерпевших Гульнар Жуаспаева.

Ранее сообщалось, в редакцию BaigeNews.kz обратилась жительница Астаны Куралай Умирбаева. По её словам, её брата Калкена Умирбаева - одного из подозреваемых по делу ОПГ- в 2021 году пытали сотрудники КНБ.