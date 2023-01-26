Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В редакцию BaigeNews.kz обратилась жительница Астаны Куралай Умирбаева. По её словам, её брата Калкена Умирбаева - одного из подозреваемых по делу ОПГ- в 2021 году пытали сотрудники КНБ, когда ведомство возглавлял Карим Масимов.

Калкена Умирбаева в составе ОПГ задержали в марте 2021 года. Всего сотрудниками КНБ и Нацгвардии тогда было задержано 16 человек. Им инкриминировался целый ряд преступлений:

"Задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и контрабанда за пределы РК, а также создание и руководство транснациональной преступной группой. В ходе задержания у злоумышленников обнаружили и изъяли крупные суммы денежных средств, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления", - говорилось в официальном сообщении.

О пытках брата она узнала спустя год после его задержания. К нему восемь месяцев не подпускали частных адвокатов, утверждает женщина. Всего по её словам, по делу ОПГ проходят 62 подозреваемых, 32 из них находятся в СИЗО. Суд над ними должен состояться только первого февраля.

"Их пытали - засовывали кипятильник в рот, били резиновыми дубинками и деревянной палкой. Также сотрудники КНБ занимались вымогательством. Мы присылали частных адвокатов, но его заставляли от них отказываться. Говорили ему "Ты не доживёшь до утра, если возьмёшь частного адвоката".

В прошлом году 29 марта было заведено уголовное дело. 10 месяцев мы собирали доказательства", - утверждает Куралай Умирбаева.

По словам женщины, вчера состоялся суд по делу о пытках, и троих подозреваемых уже задержали.

Сегодня в специализированном межрайонном следственном суде Астаны сообщили об аресте трёх человек. Но не уточнили, являются ли они бывшими или действующими сотрудниками КНБ.

“Специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдуғали Х.С., Сартаева К.Б., сроком на два месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК", - говорится в официальном сообщении суда.

Напомним, в 2022 году Касым-Жомарт Токаев заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение.

Президент поручил Генеральной прокуратуре выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.