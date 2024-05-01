Пятерых жителей эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажки, загорелась мебель и другие вещи. Спасателям пришлось эвакуировать людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибывшими оперативно на место происшествия пожарными подразделениями в целях безопасности эвакуировано пятеро жителей,один из них ребёнок. Пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра", ― говорится в сообщении.

В МЧС пнапомнимли жителям о правилах пожарной безопасности.