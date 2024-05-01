Пятерых жителей эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
89Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажки, загорелась мебель и другие вещи. Спасателям пришлось эвакуировать людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Прибывшими оперативно на место происшествия пожарными подразделениями в целях безопасности эвакуировано пятеро жителей,один из них ребёнок. Пожар ликвидирован на площади 3 квадратных метра", ― говорится в сообщении.
В МЧС пнапомнимли жителям о правилах пожарной безопасности.
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