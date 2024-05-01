  • 1 Мая, 14:22
  • BAIGENEWS

Пятерых жителей эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Усть-Каменогорске

Сегодня, 13:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
89
Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорске в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажки, загорелась мебель и другие вещи. Спасателям пришлось эвакуировать людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Прибывшими оперативно на место происшествия пожарными  подразделениями в целях безопасности эвакуировано пятеро жителей,один из них ребёнок. Пожар ликвидирован на площади  3 квадратных метра",  ― говорится в сообщении.

В МЧС пнапомнимли жителям  о правилах пожарной безопасности.

Самое читаемое

Наверх