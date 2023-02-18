Пять фактов незаконной предвыборной агитации выявили в Казахстане

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Зарегистрирован ряд нарушений установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации, сообщил заместитель Генерального Прокурора Жандос Умиралиев на заседании в ЦИК РК, передаёт BaigeNews.kz.

Одно из нарушений, касающийся опроса, зафиксировали в столице. Виновный в порядке сокращенного производства постановлением прокурора привлечён к административному штрафу по часть 3 статьи 120 КоАП.

"Также установлено пять фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков. По одному из них житель города Талдыкорган судом по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по статье 102 КоАП в виде штрафа. По остальным принимаются меры для привлечения виновных по этой же статье", — заявил Жандос Умиралиев.

Заместитель Генерального Прокурурова отметил, по каждому факту нарушению будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.

"Учитывая особую значимость и важность назначенных на 19 марта текущего года выборов для общества и страны в целом, в процессе их проведения всем участникам электоральной кампании следует неукоснительно соблюдать предписанные законами требования", — сказал он.

Ранее в Центральной избирательной комиссии озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты. В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.