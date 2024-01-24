Пять человек отравились после травли тараканов в Уральске

Пять человек, в том числе пятилетний ребёнок, попали в больницу после травли тараканов в одной из уральских многоэтажек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 19 января в многоэтажном доме по улице Первый завокзальный тупик, 61/3.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что вечером мужчина 1988 года рождения, находясь у себя в квартире, распылил химическое вещество для уничтожения насекомых.

После этого пятеро соседей одновременно почувствовали недомогание. В 22:01 часов скорая помощь доставила их в городскую многопрофильную больницу с отравлением химическим веществом.

"Пациенты предъявили жалобы на слабость, головную боль и кашель. Они были обследованы, осмотрены, оставлены под динамическое наблюдение до утра. Состояние у всех - удовлетворительное. На утро - без ухудшения. Отпущены на дальнейшее амбулаторное наблюдение с рекомендациями", - прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как выяснилось, сегодня пострадавшие не имеют претензий к соседу, устроившему травлю тараканов.

"Он полностью обязался оплатить лечение своих соседей. По данному факту от жильцов дома на хозяина квартиры заявления не поступало", - сказали в полиции.

Эпидемиологи на данный момент проводят исследования по замерам атмосферного воздуха жилых помещений и выясняют, каким ядом сосед пострадавших травил насекомых.

Напомним, в прошлом году трагедией обернулась травля клопов в Актау. Тогда погибли двое детей, ещё один ребёнок вместе с матерью попал в реанимацию.

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