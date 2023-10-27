Почему дезинсекция насекомых в Казахстане превратилась в смертельную халатность?

На прошлой неделе в Актау погибли двое детей. Ещё двое несовершеннолетних в тяжёлом состоянии попали в детскую больницу. Это произошло после того, как в их доме этажом ниже соседка потравила клопов. И это не первый случай, когда унечтожение насекомых заканчивается летальным исходом или отравлением. Как выяснилось, сегодня в стране любой желающий может оказывать услуги дезинсекции, а ядовитые средства для уничтожения насекомых находятся в открытой продаже. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в проблеме.

Подняв новостные публикации в СМИ о летальных исходах после дезинсекции (травли насекомых), приходим к выводу, что все случаи произошли из-за халатного отношения: где-то обработку жители проводили своими силами неизвестными или запрещёнными средствами, где-то доверились недобросовестным компаниям без лицензии. Как правило, жертвами становятся не сами инициаторы обработки, а ничего неподозревающие соседи. И что самое страшное – погибают дети.

Мы запросили официальную статистику по летальным исходам. Так, по данным Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, в течение 2016-2019 годов на территории Мангистауской области зафиксировано 14 случаев отравления неизвестными химическими веществами при проведении обработки от насекомых (клопов) жилых помещений. Среди отравившихся в том числе детеи до 14 лет – 9, с летальным исходом – 5.

В 2019 году в Алматы зарегистрированы случаи отравления с тремя пострадавшими, в том числе два – с летальным исходом, после инсектицидной обработки квартиры. При расследовании в квартире обнаружены два инсектоакарицидных средства – "Палач" третьего класса опасности, производитель не указан, и порошок двойного действия "Фас-дубль" четвёртого класса опасности.

В феврале 2020 года зарегистрировано 11 случаев отравления токсическим веществом в Мангистауской области и Шымкенте, в том числе два случая с летальным исходом. Тогда было вынесено постановление заместителя Главного государственного санврача РК о запрещении реализации населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 классов опасности.

В феврале 2021 года зарегистрированы 9 случаев токсического отравления неясной этиологии, в том числе детей до 14 лет – три случая, с летальным исходом два случая. Обработка проведена самостоятельно высокоопасным препаратом "Квикфос", который был взят у знакомого (данные знакомого не сообщаются).

Не делать самим, а довериться профессионалам

После каждого летального исхода полиция призывает осуществлять травлю насекомых только с привлечением специалистов. К сожалению, не все к этому призыву прислушиваются. Иначе не было бы такого количества систематических жертв.

Здесь показателен последний трагический случай в Актау, где 21 октября 2023 года после травли клопов погибли двое детей, а 26 октября по этой же причине, но уже в другом микрорайоне пострадали ещё двое взрослых и трое детей. Во втором случае обошлось без жертв. В обоих случаях обработка проводилась хозяевами квартир самостоятельно, а средства были приобретены на рынке.

"В целях предупреждения отравлений и сохранения здоровья населения и окружающей среды, мы настоятельно рекомендуем не проводить дезинсекционную, дератизационную и дезинфекционную обработку квартир самостоятельно. Самостоятельное использование ядохимикатов может привести к тяжелым формам отравления и летальным исходам. Для проведения обработки от насекомых необходимо обращаться в специализированные организации, которые осуществляют профилактическую обработку от насекомых и грызунов", - говорит главный специалист Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Гульвира Тулеушова.

Бардак в сфере

В 2020 году деятельность по оказанию профилактических услуг дезинфекции, дезинсекции, дератизации в Казахстане была передана в конкурентную среду. Гульвира Тулеушова объяснила это тем, что данные объекты отнесены к объектам незначительной эпидемической значимости. На сегодняшний день ИП и ТОО, которые занимаются дезинсекцией, никем не контролируются, работают только в уведомительном порядке при начале своей деятельности. Только раз в пять лет эти частные компании должны проходить профессиональную подготовку и ежегодно инструктаж по безопасности и оказанию первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. Часто руководители этих организаций допускают к работе с дезсредствами лица, не прошедшие специального обучения и инструктажа по технике безопасности.

К примеру, в 2018 году в Мангистауской области жители села Мангистау вызвали дезинсектора. Так называемый специалист сделал обработку дома препаратом "Квикфос", который приобрёл на местном рынке. Применять в жилом помещении данный препарат категорически запрещено. В результате пострадали пять человек, двое из которых – 29-летняя женщина и двухлетний ребенок – скончались.

Однако уже с 2024 года вступают в силу нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми физические и юридические лица, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации, смогут осуществлять данный вид деятельности только при наличии лицензии. Возможно, тогда ситуация изменится в лучшую сторону.

Не покупать отраву на базаре

По словам заместителя руководителя санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибека Саралтаева, сейчас препараты для борьбы с насекомыми находятся в свободной продаже и никто это не контролирует.

"Проводить работы можно только с разрешёнными в Казахстане препаратами. В ситуации, которая у нас произошла, купили неизвестный препарат неизвестного происхождения в Алматы. Такими препаратами пользоваться опасно. Список разрешённых препаратов есть в открытом доступе", - отметил Саралтаев.

Список разрешённых средств можно найти в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза. Господин Саралтаев предоставил нам ссылку на этот список. Во-первых, обычный человек при покупке средства для травли клопов не догадается открыть сайт Евразийского экономического союза. Во-вторых, он просто запутается в этом огромном списке разрешённых продуктов и средств.

Как работают специалисты?

Для того, чтобы узнать, как травят вредителей профессионалы, мы обратились в частную компанию, которая занимается дезинсекцией в Астане более 10 лет. Она гарантирует безопасность и обещает избавиться от "незванных гостей" с первого раза. При этом подчёркивая, что работает строго по требованиям и нормативам СанПиНа и использует только сертифицированные средства дезинфекции.

Старший оператор колл-центра Службы дезинсекции Виктор Парфёнов рассказывает, что в их компанию, ежедневно поступает очень много обращений. В день бывает как минимум по 30 заявок.

"Перед обработкой мастер проводит диагностику и подбирает препарат и метод нанесения. Перед обработкой обязательно подгатавливают помещение. Специалисты приходят в квартиру, идут на кухню, закрывают открытую пищу, посуду. Потом идут в санузел, там убирают средства личной гигиены. Если есть дети, убирают детские вещи и игрушки. Если есть домашние животные, их на время обработки изолируют. Так же если есть какой-то аквариум, компьютер, телевизор, их просто закрывают целофановым пакетом. Остальное всё можно помыть и постирать. Пятен и следов препарат не оставляет. Для людей безопасен, гипоалергенный", - поделился подробностями процесса Парфёнов.

Обработку дезинсекторы проводят с помощью генератора холодного тумана или ручного опрыскивателя. Препарат наносится по всем поверхностям. Если это клопы, то упор обязательно идёт на мягкую мебель. Процедура занимает 30-40 минут в зависимости от площади. После обработки необходимо покинуть помещение минимум на три часа. По возвращению нужно около часа проветривать.

Виктор Парфёнов отмечает, что их дезинсекторы не предупреждают соседей. Потому что они используют безопасную химию.

"Распыляем через генератор холодного тумана или помпу. Препарат разщепляется на маленькие частички, наносится по всем поверхностям, через три часа высыхает, остаётся только пар, который можно выветрить. Опасность препарат несёт только первые три часа", - отметил Парфёнов.

Также Виктор Парфёнов посоветовал не доверять специалистам с обычным распылителем, а обращаться в крупные компании, которые себя зарекомендовали.

"Распылитель - это устаревшая дедовская технология, все вредители вернутся через какое-то время и придётся опять вызывать специалистов. Ещё самое главное, чтобы эти псевдоспециалисты ни в коем случае не выбирали метод горячего тумана. Если в многоквартирных домах использовать метод горячего тумана, испарение будет идти вверх, и так могут соседи потравиться. Эффективен холодный туман и помповое распыление", - проинформировал оператор.

Безопасен ли холодный туман?

Между тем в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК нас предупредили, что в жилых помещениях строго запрещается проведение дезинсекции методами холодного и горячего туманов. В ведомстве это объяснили тем, что данные виды дезинсекции обладают высокой проникающей способностью, что ведёт к риску отравлений.

Гульвира Тулеушова отметила, что для борьбы с насекомыми применяются механическая, физическая, биологическая и химическая дезинсекции. Также она не согласилась с ещё одним аспектом в работе частной компании – не предупреждением соседей о предстоящей обработке.