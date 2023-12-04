Клопы и тараканы заполонят Астану – эксперт о планируемом лицензировании услуг дезинсекции

Трагический случай в Актау, когда двое детей умерли в результате несоблюдения концентрации и экспозиции препарата при дезинсекции в многоэтажном доме, стал триггером для введения обязательного лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Новшество планируют внедрить с 1 июля следующего года. Однако эксперты, не первый год работающие в санитарно-противоэпидемиологической сфере, уверены, что планируемое решение пагубно скажется на деятельности профильных предприятий, передает BaigeNews.kz.

Обычная на первый взгляд процедура по уничтожению вредителей в квартирах, домах и подвальных помещениях может стать очень опасной и даже смертельной. Печальные истории, когда жители многоэтажек сами, без привлечения специальных служб, решают вступить в бой с тараканами и клопами, но в итоге подвергают гибели соседей, – немало. Конечно, в Казахстане случались трагедии, когда даже и деятельность профильных организаций в результате неверных действий, использования опасных химикатов (класса опасности ниже IV) приводила к смертям. Здесь больше вопрос к компетенции тех специалистов, которые работали с таких компаниях. В большинстве случаев к печальным последствиям как раз-таки приводит беспечность частных лиц, которые в погоне за экономией денег и в надежде на быстрый и эффективный результат самостоятельно решают избавить жильё от непрошенных "гостей". Вот только нередко случается так, что вместе с тараканами под "прицел" попадают домашние питомцы, жители соседних квартир. Причина их гибели, наряду с человеческой жадностью, – легкодоступность опасных средств дезинсекции и дератизации. Вот и жительница Актау приобрела 39 таблеток на одном из рынков Алматы, а для пущего эффекта использовала не рекомендуемую дозу, а весь препарат. "Всего пострадавших – семь человек: трое взрослых и четверо детей. По приезду медиков констатирована смерть двоих детей. Одному из них было 7 месяцев, а второму – 2,5 года. Тяжелое состояние у двоих детей 6 и 8 лет. В воздухе квартиры пострадавших по результатам лабораторного исследования санэпидслужбой выявлены пары аммиака и окись углерода. Эти ядовитые вещества могли стать причиной гибели двоих малышей и отравления остальных" – ответили на запрос в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Понятно, что проверить все торговые точки по реализации химикатов и ядов от тараканов просто невозможно. Тем более нередко продажа ведется из-под полы. А, учитывая, что в настоящее время деятельность по оказанию услуг дезинсекции и дератизации не подлежит лицензированию, отсутствуют четкие квалификационные требования к работающим в этой сфере фирма, несоответствие стандартам безопасности вопрос обретает особое значение. Это понимают в профильном ведомстве. Там отмечают, что с учетом выявленных с стране фактов отравлений, с 1 июля 2024 года решено ввести лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Искоренит ли такая мера проблему? По мнению предпринимательницы из Астаны Раушан Смагулой, чья компания предоставляет услуги по уничтожению вредителей, обязательное лицензирование пагубно скажется на деятельности всех ныне существующих фирм.

"Еще до начала пандемии в Казахстане большая часть всех организаций, занимающихся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией, относилась к категории средних и мелких, – говорит собеседница. – С введением лицензирования многие из этих компаний, в том числе и моя, обанкротится, поскольку мы не сможем соответствовать тем критерием, которые выдвигаются для получения лицензии. К примеру, в одном из пунктов говорится о наличии большого склада для хранения химических веществ. Вы представляете, да, какова стоимость аренды такого помещения? Это немалые суммы. Второй момент – наличие медицинского образования у нас, владельцев специализированных служб. Вместо того, чтобы на государственном уровне организовать нам тренинги, лекции, переобучающие курсы, нас просто вгоняют в рамки".

По мнению Раушан Смагуловой, после 1 июля следующего года ситуация будет сведена к тому, что на казахстанском рынке останутся только монополисты отрасли, многие мелкие фирмы обанкротятся, а мегаполисы страны, в том числе Астану, заполонят клопы, тараканы и мыши.

"Да, я согласна, что все мероприятия санитарно-противоэпидемиологической сферы – это очень серьезно. На кону – жизни людей. Однако на ситуацию нужно смотреть шире. Элементарно, даже неправильное использование бытового дихлофоса может привести к трагедии. Многие обыватели даже не знают, что при уничтожении вредителей следует использовать нелетучие препараты четвертого класса опасности. Да что там обыватели. Есть разрекламированные фирмы, которые используют в квартирах моторные опрыскиватели или запрещенный метод "горячий туман". Нередко владельцы общепитов применяют серные шашки. А ведь работа с химикатами, ядами – весьма ответственная отрасль. Жаль, что не все это понимают", – добавляет предпринимательница.

Учитывая, что на современном рынке можно встретить разного рода компании, которые обещают быстрый эффект в борьбе с насекомыми и более того, предоставляют долгосрочные гарантии, к выбору специализированных фирм стоит подходить с максимальной ответственностью.

"Шикарная реклама, многообещающие гарантии работы, красочные иллюстрации – это абсолютно не показатель профессионализма и порядочности. Были факты, когда компаниями управляли не резиденты нашей страны. У них были продуманные маркетинговые шаги, субподряд с местными специалистами, но в итоге их деятельность тоже приводила к горю. Поэтому так важно скрупулёзно подходить к выбору тех, кто будет проводить процедуры по уничтожению живности в помещении", – резюмирует эксперт.

Между тем, в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля напоминают, что всегда важно обращаться в специализированные службы. Однако тем, кто решил самостоятельно дать бой тараканам, в ведомстве советуют перво-наперво информировать представителей ОСИ и/или КСК и своих соседей по лестничной площадке, стояку (сверху и снизу) о дате и времени проведения дезинсекции, применяемых средствах и мерах предосторожности. "Ни в коем случае не покупайте препараты на рынках города, только в специализированных организациях, где с вами должны обязательно провести подробный инструктаж по использованию препарата, мерам безопасности" – отмечают в Комитете, подчеркивая, что дезинсекцию проводят при закрытых форточках и окнах, а после окончания работы помещение тщательно проветривают в соответствии с инструкцией по применению препарата.

"До проведения проветривания не оставайтесь дома, а лучше прогуляйтесь на свежем воздухе на время действия препарата. Самостоятельная обработка от насекомых может причинить вред вашему здоровью и здоровью родственников, и даже может привести к смертельному исходу", - еще раз акцентируют внимание специалисты.

Отметим, что в случае нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, в результате которых произошло массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, а также деяние, повлёкшее смерть человека, виновнику грозит уголовная ответственность.