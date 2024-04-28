Путинцева разгромила соперницу и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
148Фото: ФТК
В третьем круге "тысячника" в Мадриде Юлия Путинцева обыграла в двух сетах американку Кэролайн Доулхайд, занимающую 56-ю строчку рейтинга WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Путинцевой.
Следующей соперницей казахстанки станет победительница противостояния между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.
Напомним, Елена Рыбакина также прошла в четвёртый круг турнира в Мадриде.
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