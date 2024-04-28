Путинцева разгромила соперницу и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

В третьем круге "тысячника" в Мадриде Юлия Путинцева обыграла в двух сетах американку Кэролайн Доулхайд, занимающую 56-ю строчку рейтинга WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Путинцевой.

Следующей соперницей казахстанки станет победительница противостояния между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

Напомним, Елена Рыбакина также прошла в четвёртый круг турнира в Мадриде.