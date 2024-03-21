Пусть этим занимаются профессионалы: казахстанский режиссёр высказался о смене герба

Казахстанский режиссёр, сценарист и актёр Мурат Бидосов высказался об идее о смене герба страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня, многие выражают свое мнение про наш герб. Я тоже хотел бы вставить свои пять копеек, так как имею небольшое отношение к изобразительному искусству. В начальных курсах композиции есть дисциплина "цветоведение". Предмет о воспроизведении и воздействии цвета, включающая анализ процесса восприятия и различения цвета. Какие цвета гармонируют друг с другом, какие цвета несовместимы. Так вот, в "геральдике" есть пять основных цветов, за исключением золота и серебра. Это - красный, черный, зеленый, фиолетовый и синий. А голубого нет. Голубой и желтый цвета не используются вместе в графическом дизайне из-за сходства по тону. Если человек, который не может различать цвета (дальтоник), видит наш герб, ему будет казатся, что все в серых тонах. Это легко проверить если, слегка прищурить глаза. И флаг наш так же — голубой и желтый. А темно-синий и желтый хорошо сочетаются друг с другом из-за контрастности, как флаг Евросоюза", — пояснил Мурат Бидосов.

Также он высказался и о стилизации.

"Животный мир встречается на гербах и эмблемах многих стран мира. У нас тоже есть свой конь с рогами и крыльями. Только мы знаем, что это тулпар. А тому, кто впервые видит его, может показаться что это горный козел. Сложно догадаться, что на голове лошади не рога, а головной убор золотого человека. Шанырак больше похож на перстень(құдағи сақина). Теперь о символике. Конечно, двух лошадей можно сравнить с летящей птицей или потоком времени. Я не знаю, существует ли казахская легенда о коне с одним рогом и двумя крыльями, объединяющем время и пространство. Крылатый конь, которого я знаю, из греческой мифологии - Пегас. Символ поэзии. Надо отметить, что дизайн гербов стран, находившихся под влиянием советской идиологии, похож друг на друга. Например: Северная Корея, Республика Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и другие", — отмечает режиссёр.

Он подчернул, что "геральдика" – это наука, поэтому если предстоит смена герба, этим вопросом должны заниматься профессионалы.

"В противном случае, это может быть похоже на работу "скульптора" который не знаком с анатомией человека и животных. Мне кажется, идея Сабита Курманбекова с двуглавым орлом очень хорошая. Тем более, двуглавый орел был на монетах Золотой орды. Орел присутствует на гербах не только России, но и других государств. Также встречается на гербах Германии, США, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов и др. Однако, "новый" герб не следует превращать в "эклектику", добавляя в него Казахское ханство и объединяя стремление к будущему начиная с сакского периода. Еще лучше, если это будет лаконичный знак, наподобие эмблемы Японии. Это мое личное мнение. Кому-то может понравиться, кому-то - нет", — заключил Мурат Бидосов.

Напомним, вопрос об обновлении государственного герба страны ранее затронул Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау.